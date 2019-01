Schio – Dopo la pausa natalizia riprende il campionato di basket femminile di serie A1. Domenica 6 gennaio, per il dodicesimo turno di Sorbino Cup, la prima giornata di ritorno, il Famila Wuber Schio farà visita alle salernitane Treofan Givova Battipaglia Pb63 Lady. La gara sarà disputata al PalaZauli, con palla a due alle 18.

Rispetto alla gara di andata, all’Opening Day di Torino, vinta dalle scledensi con il punteggio di 69-63, la formazione allenata da coach Alberto Matassini ha perso la guardia Elisa Policari, che ha lasciato la squadra a metà novembre ed ora gioca in A2 a Faenza. Anche per Schio nel mese di novembre si è registrato un movimento di mercato: l’arrivo di Allie Quigley, che fino ad ora ha inciso in maniera davvero positiva in campionato così come in Eurolega.

La guardia statunitense con passaporto ungherese non ha preso parte all’ultima partita prima della sosta (vittoria casalinga contro Sesto San Giovanni), ma dovrebbe essere regolarmente in campo domani. L’assenza nell’undicesimo turno della 32enne arancione non è stata causata da un infortunio, ma ad un suo ritorno negli States per il matrimonio. Il 27 dicembre, infatti, si è sposata a Seattle con un’altra ex giocatrice di Schio, la guardia americana Courtney Vandersloot, che ha vestito la casacca arancione nella seconda parte della stagione 2013-2014 e che ora milita nelle fila dell’Ummc Ekaterinburg.

Tornando al match dell’Epifania, sulla carta si tratta di un impegno che non dovrebbe riservare problemi alle cestiste di Pierre Vincent. Le arancioni, infatti, occupano il secondo gradino della classifica generale, mentre le campane sono decime, con due sole vittorie nel carniere (Torino, alla seconda di andata, e Sesto San Giovanni, alla nona). Durante lo stop per le festività la Lega basket femminile ha ufficializzato la sede delle Final Eight di Coppa Italia. Ad organizzare la kermesse sarà la società padovana del San Martino di Lupari e le gare si giocheranno l’1, 2 e 3 marzo al PalaLupe. Ecco gli accoppiamenti: Venezia (prima classificata al termine del girone di andata) – San Martino (quinta); Schio (seconda) – Lucca (sesta); Ragusa (terza) – Napoli (settima); Broni (quarta) – Vigarano (ottava).

Di seguito il programma completo della prima giornata di ritorno del massimo campionato di serie A1 femminile:

Sesto San Giovanni – Ragusa

Battipaglia – Schio

San Martino di Lupari – Napoli

Empoli – Lucca

Broni – Venezia

Vigarano – Torino

Classifica: Venezia 22, Schio 18, Ragusa 16, Broni 14, San Martino di Lupari, Lucca e Napoli 12, Vigarano e Sesto San Giovanni 8, Battipaglia e Torino 4, Empoli 2

Ilaria Martini