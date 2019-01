Schio – Anno nuovo, vita nuova, dice il proverbio. E, per quanto riguarda il Beretta Famila Schio, la speranza è che il 2019 riservi alla società del presidente Cestaro una ventata di cambiamento in ambito europeo. Già, perché, se è vero che in campionato i risultati sono buoni (secondo posto solitario dietro la capolista Venezia), in Eurolega, massima competizione continentale per club di basket femminile, le scledensi sono ancora alla ricerca del primo successo.

E la sfida di domani sera, contro la compagine belga del Mithra Castors Braine, rappresenta una ghiotta occasione per aggiornare lo score delle vittorie. All’andata, infatti, la partita disputata allo Spiroudome di Charleroi ha visto le ragazze di coach Pierre Vincent cedere soltanto nel finale, con appena 3 punti di scarto.

Tra l’altro, ad oggi, quella contro il Beretta è l’unica vittoria conquistata dal team gialloblù. Le belghe sono attualmente settime in graduatoria (con 8 punti); un gradino sopra le scledensi, fanalino di coda del gruppo A, con 7 punti (in Euroleague la vittoria dà diritto a 2 punti, mentre per ogni sconfitta se ne assegna 1).

“Il nostro obiettivo – ha sintetizzato l’allenatore arancione – è di centrare le quattro vittorie casalinghe di questo girone di ritorno. A cominciare dalla gara di domani, contro Castors Braine, una chance che dobbiamo sfruttare. Quella allenata da Pascal Angillis è una squadra alla nostra portata. All’andata eravamo indietro di preparazione e il roster era ancora incompleto. Ora la situazione è diversa e siamo decisi a dare la prima gioia europea al nostro pubblico”. L’appuntamento con questa sfida è per giovedì 10 gennaio, al PalaRomare, con inizio alle 20.30.

Ecco le altre sfide della prima giornata di ritorno:

Zvvz Praga – Nadezhda

Bourges Basket – CCC Polkowice

Ummc Ekaterinburg – Esbva-LM

Classifica: Ummc Ekaterinburg 14, Zvvz Praga 13, Bourges Basket 12, CCC Polkowice 11, Nadezhda 10, Esbva-LM, 9 Castors Braine 8, Famila Schio 7

Ilaria Martini