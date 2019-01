Basket, Beretta Schio sconfitto in casa da Lille

Schio – Una girandola di emozioni nella gara di questa sera, al PalaRomare, tra il Beretta Famila Schio e l’Entente Sportive Basket Villeneuve d’Ascq-Lille Métropole, Esbva-LM. Quaranta minuti di lotta, con break importanti prima dell’una e poi dell’altra squadra, che alla fine hanno visto prevalere, per 75-81, le francesi. Questo risultato della terza giornata di ritorno di Eurolega non muta la classifica del girone A per il Beretta, che rimane penultimo, staccato di due punti proprio dalle transalpine.

Dalla palla a due delle 20.30 al canestro di Gemelos (2-0) passano appena 5 secondi. Poco dopo è Lavender ad andare a bersaglio, seguita da Gruda e Dotto (che intanto ha già recuperato tre palloni), 8-0. Tutto liscio per Schio? Affatto. Le francesi cancellano infatti questi loro primi opachi minuti, confezionando un tondo 10-0 che vale il +2, 8-10. Il controsorpasso arancione è firmato da Quigley, 11-10, ma Bremont ribalta di nuovo il risultato, 11-12. In un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, alla prima sirena il Famila ha due punti di ritardo 23-25.

Lo svantaggio del Beretta si amplia nella prima metà della seconda frazione, complice il break di 8-2 messo a referto dalle transalpine, 25-33. Poi il vento cambia, grazie a Lavender, Quigley e Lisec, che riportano avanti Schio, 36-35, però al ventesimo il tabellone è in perfetta parità, 40-40. Alla ripresa delle ostilità dopo l’intervallo lungo, le scledensi calano una cinquina, 45-40, prima di essere di nuovo ricacciate indietro dalle avversarie, 45-47. Dotto impatta sul 47 pari. A una manciata di secondi dalla terza sirena, il risultato è ancora in equilibrio, 54-54, ma l’ultima parola è di Mendy, 54-57.

Nel quarto di chiusura l’Esbva parte bene: fa avanzare lo score con Evans, Gomis e Jakovljevic per il 56-64. Lavender, dalla linea della carità, accorcia (58-64), ma le francesi riallungano, 58-69. Le arancioni ce la mettono tutta e, grazie ad un break di 10-3, risalgono a -4, 68-72. Purtroppo il cronometro è dalla parte delle ospiti, che non hanno alcun motivo di forzare e giocano sfruttando tutto il tempo a loro disposizione. La tripla di Dotto impensierisce un po’ le biancorosse, 75-79, ma a rassicurarle ci pensano i liberi di Jakovljevic, 75-81, che chiudono la gara.

Schio: Filippi ne, Fassina 2, Masciadri ne, Lisec 12, Crippa 6, Gruda 2, Battisodo 3, Andrè ne, Dotto 7, Lavender 26, Quigley 15, Gemelos 2

Esbva-LM: Mendy 16, Bremont 8, Jakovljevic 11, Gomis 15, Mavambou ne, Bjorklund 11, Kamba 6, Diallo, Evans 14, Bar

Ecco gli altri incontri della terza giornata di ritorno:

Ummc Ekaterinburg – Nadezhda 77-52

Bourges Basket – Zvvz Praga 81-70

Castors Braine – CCC Polkowice 71-94

Classifica: Ummc Ekaterinburg 20, Bourges Basket 17, Zvvz Praga 16, CCC Polkowice e Nadezhda 15, Esbva-LM 14, Famila Schio 12, Castors Braine 11

Ilaria Martini