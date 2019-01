Cornedo Vicentino – Vigili del fuoco all’opera quest’oggi, nelle prime ore del pomeriggio a Cornedo Vicentino, dove è andata a fuoco una baracca, in una zona recintata di circa 500 metri quadrati, in via San Martino, adibita a ricovero di mezzi agricoli e masserizie. Alcune bombole di gas gpl sono rimaste coinvolte nell’incendio e due di esse sono anche scoppiate, proiettando lamiere a distanza significativa. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei pompieri sono accorse da Arzignano, Schio e Vicenza, con cinque automezzi antincendio e dodici operatori, ed hanno spento il rogo, riuscendo a raffreddare le altre bombole che si trovavano all’interno della struttura in lamiera. Le fiamme hanno distrutto parte del materiale depositato all’interno e all’esterno, tra cui c’era un veicolo commerciale, che è andato completamente bruciato.

Sono ora in corso l’operazione di completo raffreddamento e bonifica della struttura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri. Le operazioni di soccorso proseguiranno presumibilmente fino al tardo pomeriggio.