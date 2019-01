Azienda in fiamme. Paura per colonna di fumo nero

Campiglia dei Berici – Una grossa colonna di fumo nero, inquietante, si è levata oggi nell’area dei colli berici. Era causata da un vasto incendio, divampato, intorno all’ora di pranzo, in una azienda di Campiglia dei Berici, la Euganea pannelli, situata al numero 18 di via Pilastri. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 12.30, in uno dei locali dello stabilimento, che produce pannelli di plastica.

Anche in considerazione dei materiali lavorati dalla ditta, non è mancata la preoccupazione per quella densa colonna di fumo che si è levata verso il cielo, e per questo è intervenuto sul posto anche il personale dell’Arpav, per verificare lo stato dell’aria nei dintorni dell’incendio.

Rapido, naturalmente, anche l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti in forze, con dieci mezzi, anche da Padova e da Rovigo, per domare le fiamme ed evitare il peggio. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, per indagare sulle cause del grave incendio, che comunque si presume siano accidentali. Non mancheranno tuttavia ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda i danni causati dalle fiamme, sembrano piuttosto ingenti, sebbene siano ancora in corso di quantificazione.