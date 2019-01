Vicenza – Incidente stradale questa mattina molto presto, prima dell’alba, lungo l’autostrada A4, poco prima dell’uscita del casello di Vicenza Ovest, in direzione Venezia. E’ successo verso le 6, ed ha visto coinvolti un camion ed un’autovettura, che dopo l’impatto con il mezzo pesante si è rovesciata sulla carreggiata. Da una prima ricostruzione sembrerebbe, che l’auto, una Toyota Yaris con due persone a bordo, abbia toccato il camion, tamponandolo sul lato posteriore, e che per questo si sia poi ribaltata.

Piuttosto fortunati i due viaggiatori della vettura, dato che la dinamica dell’incidente e le conseguenze per l’auto avrebbero potuto portare ad un esito drammatico. Invece le due persone a bordo, una coppia, sono per fortuna rimaste solo ferite, ed anzi sono venute fuori da sole dall’abitacolo distrutto della Toyota.

Subito intervenuti i soccorsi, tra di essi c’erano anche i vigili del fuoco, accorsi da Arzignano, che hanno messo in sicurezza l’auto cappottata, mentre la coppia è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale, per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.