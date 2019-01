Auto a fuoco in un distributore. Paura e danni

Bolzano Vicentino – Vigili del fuoco all’opera, durante la notte scorsa, e non poca paura per conseguenze per fortuna evitate, nel piazzale di un distributore di carburanti lungo la strada statale 53, a Bolzano Vicentino, dove è andata a fuoco un’autovettura. Il conducente della vettura, una Chrysler Pt Cruiser, si era fermato per fare gasolio quando si è accorto di un denso fumo che usciva dall’auto, che subito dopo si è incendiata.

I pompieri, accorsi da Vicenza e Cittadella, con tre automezzi hanno spento la vettura, che era stata completamente avvolta dalle fiamme, evitando l’estensione del rogo alla pompa, comunque danneggiata dal calore dell’irradiazione.

Danni da calore si sono registrati anche alla cartellonistica e alla pensilina. La zona del gruppo pompa interessata dalle fiamme è stata interdetta. Le operazioni di completo spegnimento raffreddamento e rimozione dell’auto sono terminate dopo circa due ore.