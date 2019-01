Asiago – La Migross Supermercati Asiago Hockey vince la Finale di ritorno con il risultato di 2 a 6, ma deve arrendersi ai Rittner Buam, di Renon, nell’overtime che decide lo scudetto. In campo scendono le stesse squadre che si sono affrontate nella partita di ieri, sempre assente Forte per i Giallorossi. Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto, mettendo sul ghiaccio un gran ritmo. L’Asiago dopo un minuto di gioco deve difendersi in doppia inferiorità numerica, ma il penalty killing funziona e gli attacchi dei Rittner Buam vengono tutti respinti.

Con le squadre che tornano in parità numerica, sono i Giallorossi a premere sull’acceleratore, Rosa ci prova con un tiro di polso ma colpisce il palo. Al 5:51 Magnabosco si spinge fino a dietro la porta dei padroni di casa, mette in mezzo il disco che Naclerio spedisce in rete. Tre minuti più tardi Markus Spinell riesce ad andare in contropiede e a dribblare Cloutier, pareggiando la partita. Il pareggio dura venti secondi, Bardaro si avventa su un rebound e riporta avanti i Giallorossi. Al 16’ Julian Kostner parte in contropiede ma colpisce il palo. Nell’ultimo minuto Rosa prova a segnare il terzo goal con un tiro al volo ma Tragust si oppone.

Nella frazione centrale l’Asiago trova subito il goal dell’1-3 con Tessari che riesce a ribadire in rete un disco da posizione centrale. Al 7’ i Rittner Buam segnano una rete con Simon Kostner che devia in porta il disco, ma gli arbitri rilevano un bastone alto ed annullano la marcatura. Il goal è però nell’aria e arriva a metà tempo: Sislannikovs serve il disco in metto per Tudin che fredda Cloutier. L’Asiago non ci sta e un minuto più tardi allunga nuovamente in powerplay con Bardaro, che riesce a deviare in rete un tiro dalla blu di Gellert. Nella seconda metà di tempo giocano meglio i padroni di casa che mettono alle strette i Leoni, colpendo anche due pali. Si va alla seconda pausa con il risultato di 2-4 per la Migross Asiago.

Nelle prime azioni del terzo tempo i Rittner Buam hanno subito un’occasione da goal con il contropiede di Eriksson che viene neutralizzato da Cloutier. L’Asiago poi prende in mano il pallino del gioco ed inizia a macinare gioco, lasciando agli altoatesini gran poco spazio. Poco dopo metà tempo Magnabosco si inventa una gran giocata per rientrare dall’angolo, si accentra e di polso mette il disco sul primo palo. Due minuti più tardi Rosa in powerplay riceve un disco davanti alla porta di Tragust e lo appende sotto il sette per il goal del 2-6. Negli ultimi minuti del terzo tempo le squadre abbassano in ritmo in previsione dell’overtime e le occasioni da goal vengono meno. Al 60° la sirena manda le squadre al terzo riposo della serata.

Nell’overtime, giocato in 4vs4, le due squadre si affrontano a viso aperto, stando comunque attente a non scoprirsi troppo. Le occasioni ci sono da una parte e dall’altra. L’Asiago va vicino al goal con due tiri in rapida successione, il secondo tiro di Miglioranzi sorvola la traversa con Tragust praticamente battuto. I Rittner Buam hanno creano le loro occasioni con dei tiri dalla distanza che impensieriscono la difesa Stellata. Al 4 minuti dal termine dell’overtime Naclerio dalla sinistra colpisce in pieno la traversa e poco più tardi arriva il goal che assegna lo Scudetto: Sislanikovs sulla destra tira ad incrociare e Cloutier non riesce ad opporsi. I Rittner Buam sono Campioni d’Italia.