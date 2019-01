Arsiero, provinciale 350 bloccata per un incidente

Arsiero – Nessun ferito, ma traffico in tilt, in un incidente, tra un’auto ed una corriera, avvenuto di prima mattina ad Arsiero. Erano circa le 7.20 di oggi, mercoledì 2 gennaio, quando un 26enne residente nella provincia di Padova stava viaggiando lungo la strada provinciale 350, a bordo di una Fiat Punto.

Nell’affrontare la curva all’incrocio con le vie Roma e Mazzini, a causa del fondo stradale ghiacciato, ha perso il controllo del mezzo invadendo il senso di marcia opposto; dall’altro lato della strada sopraggiungeva una corriera di linea Svt, partita da Lastebasse e diretta a Thiene. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi.

Dopo aver colpito in maniera frontale e laterale la corriera, l’utilitaria si è girata su sé stessa e, con la parte posteriore, ha colpito il cordolo del marciapiedi in cemento. Anche in questo caso, per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Piovene.

In seguito all’incidente ed alla posizione dei veicoli, la strada provinciale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con pesanti disagi soprattutto per i mezzi pesanti, impossibilitati a percorrere strade alternative, e per i pendolari. A causa degli ingenti danni subiti, infatti, la corriera non ha potuto proseguire la sua corsa.