Arcugnano – Ha provocato diversi disagi la caduta di una di un albero secolare che si è verificata ieri, giovedì 17 gennaio, in via Costacolonna, nel Comune di Arcugnano.

Nessuna persona, per fortuna è rimasta ferita, ma non sono mancati i disagi. La pianta crollata, infatti, ha completamente bloccato la strada, impedendo anche l’accesso alla vicina casa di cura Villa Margherita, dalla dorsale dei berici.

Inoltre nella caduta, l’albero ha danneggiato un palo dell’illuminazione ed anche un muretto, che delimita la stessa casa di cura.

In via Costacolonna è arrivata, poco dopo le 16, una squadra dei vigili del fuoco di Vicenza. I pompieri hanno lavorato circa due ore per tagliare tutti i rami e il tronco della pianta, così da liberare la carreggiata.