Bassano, anziana investita. E’ grave

Bassano del Grappa – Una signora di 72 anni è ricoverata in gravi condizioni, all’ospedale San Bassiano, in terapia intensiva, dopo essere stata investita da un’auto, nel pomeriggio di ieri. E’ successo in viale Asiago, a Bassano, poco lontano dall’abitazione dove vive la 72enne, Irma Panella, travolta, sembra, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’impatto con l’auto investitrice, una Bmw guidata da un 47enne di Cassola, è stato molto forte e la donna è stata sbalzata sull’asfalto a svariati metri di distanza, con conseguenze devastanti. Immediatamente soccorsa, è stata portata d’urgenza al pronto soccorsi dal personale sanitario del Suem 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Bassano del Grappa.