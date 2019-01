Mason Vicentino – Ancora una morte sul lavoro nella nostra provincia. E’ successo questa mattina, piuttosto presto, all’inizio del turno delle 7, in un cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, nel territorio comunale di Mason Vicentino, dove un operaio di 37 anni, Gianfranco Caracciolo, residente in Veneto ma di origine calabrese, è morto folgorato mentre stava lavorando con un trapano.

Sembra sia successo mentre l’uomo usava l’attrezzo su un macchinario, un escavatore. Sulla dinamica e le cause della tragedia comunque cercherà di far luce l’indagine dello Spisal, subito giunto sul posto con i suoi tecnici. Presenti per i rilievi del caso anche le forze dell’ordine.

E’ questa la seconda morte di un lavoratore impegnato nella costruzione della controversa opera pubblica, dopo quello capitato a Malo nell’aprile del 2016.