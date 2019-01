58 biciclette rubate in un negozio di Altavilla

Altavilla Vicentina – E’ ingente il bottino di un furto avvenuto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio ad Altavilla Vicentina. I ladri hanno preso di mira la rivendita di biciclette Vi Bike Outdoor, di via Cordellina, fuggendo con 58 bici e altro materiale, per un valore totale di 34 mila.

I ladri, entrati nei locali della ditta dopo aver forzato una porta, hanno rubato tre biciclette elettriche, 54 mountain bike in carbonio, una bici da corsa in carbonio e 7 navigatori satellitari. Il danno, come detto, è stato quantificato in circa 34 mila euro.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della Stazione di Altavilla, assieme ai loro colleghi della sezione operativa della Compagnia di Vicenza.