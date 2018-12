Zugliano – Festività natalizie all’insegna della solidarietà, a Zugliano. In tutte le iniziative del ricco programma di eventi elaborato, i fondi e le offerte raccolti saranno destinati alla Montagna veneta, per i recenti danni causati dal maltempo. Il ricavato della corsa dei Babbi Natale sarà invece devoluto alla fondazione “Città della speranza”.

Gli eventi in programma sono stati organizzati dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco, con il contributo delle associazioni di categoria (Ascom, Confartigianato), degli esercenti, e di diverse associazioni che operano nella comunità zuglianese.

Il primo appuntamento è in calendario per domani, domenica 2 dicembre, con il tradizionale concerto del Corpo bandistico di Centrale nella palestra comunale di via Maso, con inizio alle 17. Alle 20.30 di venerdì 7, la chiesa parrocchiale di Grumolo ospiterà invece la rassegna corale “Canta la Montagna”.

Domenica 9, sarà la volta del “Premio Zugliano”, un omaggio agli zuglianesi che si sono distinti in campo professionale, sociale e culturale. Saranno inoltre consegnate le borse di studio ad alcuni studenti particolarmente meritevoli (palestra di via Maso, ore 17). Sabato 15 avrà inizio la due giorni che animerà la piazza e le vie centrali del paese. Si inizierà alle 17 con l’inaugurazione del presepio in piazza e si darà il via alla mostra dei presepi. Seguiranno i canti dei bambini delle scuole, letture e rappresentazioni della compagnia “Teatro insieme”. Dopo l’arrivo di Babbo Natale ci sarà la fiaccolata organizzata dal “Gruppo Amici della Montagna”.

Alle 10 di domenica 16 si apriranno lo stand gastronomico e il Villaggio di Natale allestito sulla piazza. Tra le altre attività della giornata ci sono il ballo in piazza con Ma.Ma Cooperativa, la Corsa dei babbi natale (alle 11.00), la Baby race (corsa-camminata non competitiva pensata per i più piccoli) e l’arrivo di Babbo Natale, con la consegna delle letterine.

Ad animare la piazza contribuiranno i personaggi delle fiabe, le letture animate del gruppo Libriamoci, stand, truccabimbi e laboratori per bambini. Sarà anche possibile salire sul trenino che percorrerà le vie del paese dall’apertura della giornata fino al calar del sole. A chiudere gli eventi ci penseranno, il 5 gennaio 2019, la Befana a sorpresa, con cioccolata e vin brulè e l’estrazione della lotteria “Acquista a Zugliano”.