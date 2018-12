Zanè – Spaccata, nella notte appena trascorsa, in un negozio di via Pra’ Bordoni, a Zanè. I ladri, al momento non si sa ancora quante persone abbiano preso parte al colpo, hanno preso di mira il negozio Cavedon Moto, fuggendo con un bottino di 19 biciclette (si tratta per lo più di mezzi elettrici), il cui valore è stato stimato tra i 20 e i 25 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la banda sarebbe entrata in azione nel cuore della notte, verso le 3 di oggi, mercoledì 5 dicembre. Come di solito accade in questi casi, si è trattato di un furto lampo: l’intera operazione, infatti, è durata appena una manciata di minuti, considerato che non appena forzata la porta con un attrezzo, un piede di porco, è scattato l’allarme, con conseguente allerta del titolare del negozio, che a sua volta ha contattato il numero unico di emergenza 112.

In ogni caso, nonostante il poco tempo di azione, i ladri sono riusciti a sottrarre 19 bici. Sul furto stanno indagando i militari del Nucleo radiomobile della compagnia di Thiene. Gli uomini dell’arma hanno acquisito le immagini dell’impianto di video sorveglianza dell’esercizio commerciale visitato dai malviventi e anche delle aziende vicine, così da individuare i responsabili.