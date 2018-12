Vicenza, nuovi alberi in via Rossini

Vicenza – Entro la primavera 2019, condizioni meteo permettendo, in via Rossini, in corrispondenza della fermata del bus, sarà completato l’intervento di messa a dimora di ventisei nuovi frassini, alti circa 5 metri, al posto di altrettanti pini marittimi. Nei mesi scorsi, 16 pini marittimi erano già stati abbattuti e sostituiti con i frassini

L’intervento rientra in un progetto di riqualificazione dell’intera via Rossini che ha visto, oltre la sostituzione delle piante, il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza dell’area della fermata dell’autobus.

“A causa della presenza di radici superficiali – ha infatti evidenziato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero -, i pini marittimi avevano rialzato l’asfalto davanti al supermercato, in corrispondenza della fermata del bus, causando situazioni di pericolo a pedoni, utenti del bus e clienti del supermercato per i quali era difficile parcheggiare. Oltre alla messa a dimora di frassini, abbiamo risanato l’asfalto e abbattuto le barriere architettoniche. Entro metà dicembre, alla fermata del bus, verrà installata una nuova pensilina, a cura di Aim. Ringraziamo il supermercato Alì che ha contribuito alla sistemazione del parcheggio a proprie spese”.

“L’obiettivo del progetto – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – è quello di proseguire il rinnovo del patrimonio arboreo della città, con particolare attenzione ad alcuni viali alberati dove sono presenti piante a fine ciclo vitale e, pertanto, compromesse dal punto di vista della stabilità strutturale”.

“Le nuove piante sono state scelte da tecnici specialisti in base a una valutazione della idoneità della specie al contesto stradale in cui troveranno posto, potranno ricostituire giovani filari alberati con un orizzonte temporale di crescita di almeno 40 anni, assicurando adeguata mitigazione ambientale nel centro urbano”.

Tra gli interventi messa in sicurezza di recente conclusi ci sono quelli di Campo de Nane (sei alberi a fine ciclo vitale sostituiti con nove bagolari e meli da fiore e collocazione di una nuova siepe perimetrale); viale Dieci Martiri (filare di pioppi e robinie, a rischio caduta rimpiazzato con 20 olmi); piazzale della stazione (inserimento di 12 querce verso la ferrovia e 5 Crataegus nell’aiuola a lato della strada) e viale Dal Verme (11 querce al posto di 10 robinie).