Vicenza, scontro frontale in viale Trento. Due feriti

Vicenza – Incidente stradale questa mattina a Vicenza, in viale Trento. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto nel quale sono rimasti feriti i due conducenti, uno di essi in modo serio. Notevoli anche le ripercussioni sul traffico, come è facile immaginare che avvenga su una strada di comunicazione intensa e strategica come quella.

Giunti rapidamente sul posto i soccorritori, tra i quali anche una squadra dei vigili del fuoco, accorsa dalla centrale cittadina, che ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i due autisti, ai quali sono state prestate le prime cure per essere poi portati in ospedale.

A regolare il traffico, e chiudere la strada in entrambe le direzioni per il tempo necessario ai soccorsi, ci ha pensato la polizia locale, che ha anche eseguito i rilievi dell’incidente ed è chiamata ora ricostruirne l’esatta per dinamica. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.