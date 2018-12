Vicenza, FdI: "Dal Bocciodromo minacce intollerabili"

Dal circolo cittadino di Vicenza di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

*****

Vicenza – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia condanna fermamente le dichiarazioni rese dai rappresentanti del centro sociale Bocciodromo apparse su alcuni organi di stampa ieri, domenica 23 dicembre, nelle quali gli stessi minacciano di occupare l’edificio pubblico anche allo scadere della concessione e dichiarando che sarà necessario l’intervento dei militari per mandarli via.

Ribadiamo che nessuno può permettersi di non rispettare le regole e di continuare ad occupare spazi pubblici, anche per fare politica, come provocatoriamente dichiarato, sempre a mezzo stampa, dagli stessi soggetti che animano il centro sociale.

Esistono norme e procedure alle quali tutti hanno il dovere e l’obbligo di attenersi. È grazie a queste che ogni organizzazione e associazione può concorrere all’assegnazione di spazi pubblici secondo criteri prestabiliti, e non solo alcune di queste inneggianti all’illegalità.

L’amministrazione non ceda alle provocazioni di chi, nascondendosi dietro la maschera della promozione sociale e della cultura, alimenta lo scontro come strumento politico al solo scopo di acquisire e conservare spazi, che in passato gli sono stati generosamente riservati.

Eleonora Garzia – Portavoce del Circolo di Vicenza di Fratelli d’Italia