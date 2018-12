Vicenza e provincia in breve

Caretta (FdI): “Manovra del governo da bocciare” –

“La manovra del governo leghista-grillino è un fallimento su tutta la linea. A dargli un voto non arriva a quattro meno, anzi a meno quattro. Meno quattro miliardi per l’istruzione. Meno quattro miliardi per gli incentivi alle imprese. Meno quattro miliardi di rimborsi fiscali sempre a danno delle imprese, per non parlare delle pensioni del ceto medio, colpito nel portafoglio anche per quanto riguarda gli aumenti indiscriminati delle bollette”. Sono parole della deputata vicentina di Fratelli d’Italia Maria Cristina Caretta, che ricorda anche i tagli, contenuti nella manovra economica del governo, a protezione civile, difesa e territorio. “Alla resa dei conti – conclude la parlamentare -, dopo chiacchiere e promesse, questo è il regalo che il cosiddetto governo del cambiamento ha fatto agli italiani”.

Meteo, in Veneto fine anno col vento forte

La fine del 2018 sarà caratterizzata, in Veneto, da condizioni meteorologiche di vento forte. Alla luce di queste previsioni, emesse dall’Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane e pedemontane, valevole per le intere giornate del 30 e 31 dicembre. In particolare, tra domenica 30 e lunedì 31, sono previsti venti da nord, forti in quota, anche molto forti in alta quota; a tratti, venti tesi o forti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn.

Vicenza, nuovi orari dell’Ufficio comunale tributi

Dal 2 gennaio il settore Tributi del Comune di Vicenza riceverà il pubblico negli uffici di viale Torino 19, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Il mercoledì sarà possibile accedere solo su appuntamento. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0444 222309 (segreteria), o inviare una mail all’indirizzo tributi@comune.vicenza.it.