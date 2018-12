Vicenza e provincia in breve

Vicenza, lo sportello Sostenibilità chiude fino al 4 gennaio –

Da lunedì 24 dicembre a venerdì 4 gennaio 2019 lo sportello Sostenibilità del Comune di Vicenza, che offre servizi di consulenza gratuita ai cittadini su temi come l’efficienza energetica, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, la riduzione, il riuso e il corretto riciclaggio dei rifiuti, sarà chiuso al pubblico per motivi organizzativi. Per informazioni: sportellosostenibilita@comune.vicenza.it.

Zugliano, chiusura natalizia per la biblioteca

La biblioteca di Zugliano rimarrà chiusa al pubblico lunedì 24 dicembre e poi da giovedì 27 a lunedì 31 dicembre.

A Vicenza c’è il mercato del fatto a mano

Oggi, sabato 22 e domani, domenica 23 dicembre, dalle 10 alle 19.30, in piazza Duomo, a Vicenza, si terrà “Unico – Il mercato del fatto a mano”, organizzato dall’associazione Centro storico Città del Palladio con Non ho l’età, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza. La manifestazione, che esalta tutto quello che è fatto a mano, il riuso, la creatività e l’originalità, propone una nuova forma di shopping durante la quale parlare con gli espositori per conoscere il prodotto ma anche il percorso di ricerca che i creativi conducono quotidianamente.

Vicenza, fino a lunedì c’è il Villaggio del Natale del dono

Fino a lunedì 24 dicembre, a Vicenza, in corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini, sarà allestito Il Villaggio del Natale del dono. Si tratta di una iniziativa a cura del Centro di servizio per il volontariato per la provincia di Vicenza e di Radio Vicenza, che permetterà di entrare in contatto con le associazioni, per conoscerne le attività, fissare incontri, anche con specialisti. Inoltre sarà possibile ricevere materiale informativo e acquistare i doni solidali.

Schio, cambiano gli orari dell’Informagiovani

L’Informagiovani di Schio, che si trova al quarto piano del Faber Box in via Tito Livio, chiude per le festività natalizie: riaprirà il 7 gennaio 2019 con orari e servizi rinnovati. Da lunedì a venerdì, dalle 13 alle 18, i giovani dai 15 ai 30 anni avranno la possibilità di usare il Break box, un ampio spazio di libero accesso per rilassarsi, scambiare idee, relazionarsi e studiare in un area riservata. Da febbraio, sempre negli stessi orari, saranno inoltre attivi: Dramabox, area riservata a laboratori e corsi di espressione creativa e teatro, e Musicbox, una sala attrezzata, dedicata a singoli e gruppi (dai 15 ai 30 anni). Per informazioni durante il periodo natalizio è possibile rivolgersi al Servizio politiche giovanili, telefonando allo 0445 691297 o scrivendo una e-mail a politiche.giovanili@comune.schio.vi.it.