Vicenza e provincia in breve

Vicenza, il mercato del martedì anticipato al lunedì –

In occasione delle feste, il mercato settimanale di contra’ Garibaldi, a Vicenza, che di solito si tiene il martedì, verrà anticipato a lunedì 24 dicembre con allestimento dei banchi in piazza Duomo.

Mercatini e animazione di Natale a Vicenza

Fino a lunedì 24 dicembre il Villaggio di Natale, in corso Fogazzaro, a Vicenza propone artigianato, antiquariato e vintage. In più, in orario di pranzo e di cena, si esibiranno artisti di strada, maghi, clown, musicisti buskers, In piazza San Lorenzo è allestito un food truck festival, con prodotti tipici e golosità. Alle 11 di domani, sabato 22 sono in programma laboratori di cucina per bambini e famiglie con Il mondo di Bu, alle 11.30 Cilli il Peperoncino Rosso propone animazione per bambini, mentre alle 17 spazio ai Briganti del Folk con canzoni d’autore, folk e tradizione popolare.

Marano, continua “Natale di luci”

Sabato 22 dicembre, per il “Natale di luci” di Marano Vicentino, è in programma il concerto di Natale del coro Piccole voci e limoni blu, diretto dal maestro Massimo Zulpo. L’appuntamento è per le 15.30 in piazzetta Aldo Moro.

Vicenza, chiuso per ferie lo sportello Cercando il lavoro

Lo sportello Cercando il lavoro dell’ufficio politiche del lavoro, al terzo piano di Palazzo Trissino, in corso Palladio, rimarrà chiuso da giovedì 27 dicembre a lunedì 7 gennaio. Riaprirà regolarmente martedì 8 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30. Per informazioni: www. cercandoillavoro.it. In caso di comunicazioni urgenti scrivere un’email a cercandoillavoro@comune.vicenza.it.

Due lunedì di chiusura per la biblioteca di Thiene

Lunedì 24 e lunedì 31 dicembre la biblioteca di Thiene rimarrà chiusa al pubblico. Sarà invece regolarmente aperta, e con i consueti orari, nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 dicembre; mercoledì 2 gennaio 2019, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5.

Concerto gospel stasera ad Arzignano

E’ in programma oggi, venerdì 21 dicembre, ad Arzignano il concerto gospel del gruppo statunitense Eric Waddell & The Abundant Life Singers. Il coro conta circa cinquanta coristi e una band d’eccezione. Sotto la direzione di Waddell, front-man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walkere Ricky Dillard. L’appuntamento è per le 21 nella Chiesa di Villaggio Giardino, ad Arzignano.