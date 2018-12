Vicenza e provincia in breve

Bassano, uffici chiusi per le feste di Natale –

In occasione delle festività natalizie, lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre gli uffici comunali rimarranno chiusi, con alcune eccezioni e cambi di orario: rimarranno aperti il Comando di polizia locale, il museo civico, il protocollo, i messi e gli uscieri, il servizio tributi.

Continua il Natale con Noi a Marostica

L’ultimo fine settimana di Natale con Noi a Marostica si apre sabato 22 dicembre con una festa anni 90 in piazza degli Scacchi, dalle 18 alle 23, ai bordi e sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, con dj set a cura di Tissi Dj. Domenica 23, terza e ultima domenica natalizia con l’animazione del centro storico firmato dall’amministrazione comunale, Confcommercio e associazione Pro Marostica. Fin dalle 10 del mattino, sarà allestito il mercatino degli hobbisti con 65 espositori per le vie del centro. Dalle 15.00, la magia del Natale si accende con gli artisti di strada, gruppi musicali e compagnie di danza, con molti intrattenimenti riservati ai più piccoli (babysitting al Palazzo del Doglione e teatro dei burattini ai giardinetti di Porta Bassano). Alle 15.30 sul palco di piazza degli Scacchi è di scena lo spettacolo di Danzarte Asd di Valeria Stringa. Lunedì 24, dalle 15, un pomeriggio di musica e canti sotto l’albero e per le vie della città, di sfilate di pastori e fiaccolate, di bevande calde e leccornie nel chioschi e, alle 18, l’atteso incendio del castello.

“Il nostro Natale colorato” in mostra a Vicenza

Fino a martedì 15 gennaio 2019 al centro civico 7, in via Rismondo, a Vicenza, è allestita la mostra collettiva permanente di quadri dal titolo “Il nostro Natale colorato”, a cura dell’associazione Amici per l’arte e dell’ufficio partecipazione del Comune.

Montecchio, centri invernali al Museo Zannato

Per le vacanze natalizie il Museo Zannato di Montecchio Maggiore organizza l’iniziativa Inverno al museo: una serie di laboratori, pensati per bambini dai 7 agli 11 anni, per acquisire nuove conoscenze in diversi ambiti. Il via il 24 dicembre, Vigilia di Natale, con la costruzione della lanterna di Babbo Natale; il 27 e 28 dicembre sono in programma attività naturalistiche, mentre il 2 e il 4 gennaio sarà dato spazio ad attività archeologiche. Le attività si svolgeranno dalle 8 alle 13. Per conoscere le quote di partecipazione e scaricare il modulo di prenotazione si può cliccare qui. L’attività sarà confermata con numero minimo di partecipanti.

Pojana Maggiore, conclusi i lavori allo scolo Ronego

Sono stati conclusi di recente i lavori di ripresa infiltrazione sull’argine sinistro dello scolo Ronego, a Pojana Maggiore, all’altezza della chiavica Bettanin. L’opera ha previsto la costruzione di un diaframma in terreno vegetale adeguatamente costipato per una lunghezza di circa 30 metri. “Un lavoro certosino – ha evidenziato il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – realizzato grazie all’intervento dei tecnici consortili presenti nel territorio, che hanno ravvisato l’esigenza di intervenire al più presto per assicurare la funzionalità idraulica di uno scolo, il Ronego, che serve una vasta area territoriale, tra le province di Verona e Vicenza”. Questo intervento ha effetto sull’intero corso d’acqua, che si estende per più di 20 chilometri, da Spessa di Cologana Veneta e confluisce tra Noventa Vicentina e Lozzo Atestino.