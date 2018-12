Vicenza e provincia in breve

Vicenza, chiuso lo sportello telefonico Rei –

Lunedì 24, giovedì 27 e lunedì 31 dicembre lo sportello telefonico Rei (Reddito di inclusione), che raccoglie le domande per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà per i Comuni dell’ambito Distretto est dell’Aulss 8, resterà chiuso. Il servizio, che risponde al numero 0444 222555, riprenderà regolarmente martedì 2 gennaio, dalle 9 alle 12.

Vicenza, venerdì apertura posticipata delle circoscrizioni

Per motivi organizzativi, venerdì 21 dicembre, tutte le segreterie delle circoscrizioni comunali di Vicenza apriranno alle 11.

Si inaugura il presepe nella Loggia del Capitaniato

Alle 17 di sabato 22 dicembre nella Loggia del Capitaniato, a Vicenza, verrà inaugurato il presepe in piazza, una spettacolare Natività in vetro di Murano forgiata dalla storica vetreria Badioli di Murano. Il presepe si potrà ammirare fino al 15 gennaio con i seguenti orari: 23 dicembre 10-13 e 17-20; 24 dicembre 10-13 e 17-1 di notte; 25 dicembre 16-20; dal 26 dicembre al 30 dicembre 10-13 e 17-20; 31 dicembre 10-13; 3 gennaio 10-13; 6 gennaio 10-13 e 17-20; 8 gennaio 10-13; 10 gennaio 10-13; 12 e 13 gennaio 10-13 e 17-20, 15 gennaio 10-13. L’ingresso è libero. Le offerte dei visitatori saranno devolute alla raccolta fondi della Regione Veneto e all’iniziativa “Adotta un albero” di Coldiretti per la messa a dimora di nuove piante.

La magia del Natale a Schio

Sabato dalle 16 e domenica 9 dalle 10, torna nel centro storico di Schio la Magia del Natale, con mercatini, trenino e casetta di Babbo Natale, Calengol, Coro giovanile Città di Schio, Festival del Brulè, Natale in Parkour, Santa Claus band, Coro Accademia Musicale, Lilian La Regina delle Nevi, il Triciclo Grillo… a questa pagina il programma completo degli eventi.

Dall’associazione carabinieri un aiuto alle famiglie bisognose

Buoni spesa per le famiglie più bisognose. È il regalo dell’associazione nazionale Carabinieri sezione di Marostica che, in occasione delle festività natalizie, ha donato al Comune 23 buoni spesa del valore di 30 euro ciascuno, coinvolgendo nell’operazione solidale anche la Cooperativa dei Consumatori di Marostica. “Un gesto allo stesso tempo simbolico e concreto che allieterà il Natale di alcune famiglie del comprensorio – ha spiegato l’assessore ai servizi sociali, Renato Bertolin -. L’Amministrazione comunale sta seguendo diverse famiglie con bisogno di aiuti primari. Grazie davvero per questa iniziativa”.