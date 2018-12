Vicenza e provincia in breve

Bassano, incidente a San Vito. Ferita una giovane donna –

Incidente, nel cuore della notte, lungo la Valsugana, a San Vito di Leguzzano. I vigili del fuoco di Bassano sono intervenuti alle 4.30 in via Riviera, lungo la Valsugana, per soccorrere la conducente di una Nissan Micra, finita contro un muretto dopo aver perso il controllo della vettura. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la giovane donna che era rimasta incastrata nell’abitacolo. Assistita sul posto dal personale sanitario del Suem 118, la donna è stata poi accompagnata in ospedale.

“La balla del mondo” ai chiostri di Santa Corona

L’associazione culturale Pigafetta propone, con la collaborazione del Comune di Vicenza, “La balla del mondo”, un incontro sull’avventurosa spedizione dell’illustre navigatore e geografo vicentino. L’appuntamento, il quarto del ciclo I venti di Pigafetta, è per le 16 di domenica 16 dicembre ai Chiostri di Santa Corona. Sarà l’occasione per conoscere Pigafetta e la sua impresa, a pochi mesi dall’inizio delle celebrazioni del quinto centenario della spedizione guidata da Magellano. A condurre il pubblico alla scoperta del viaggio attorno alla “balla del mondo”, tra misteriose rotte e personaggi che ancor oggi riescono ad emozionare e stupire, sarà Romano Concato. In occasione dell’incontro sarà possibile diventare soci dell’associazione Pigafetta 500 che, in collaborazione con il Comune, riserva a tutti gli iscritti l’ingresso gratuito alla mostra “Il Trionfo del Colore”. Per accedere alla promozione, sarà sufficiente presentare alla biglietteria della mostra, a Palazzo Chiericati, la tessera associativa annuale, che va richiesta a posta@pigafetta.vicenza.it. L’ingresso alla conferenza è libero fino ad esaurimento posti. Per prenotare si può inviare una e-mail a posta@pigafetta.vicenza.it.

Concerto “Capolavori dell’arte sacra” a Vicenza

Alle 17 di domani, domenica 16 dicembre, la basilica dei santi Felice e Fortunato, a Vicenza, ospiterà il concerto “Capolavori dell’arte sacra per un Natale solidale”, con l’ensemble vocale Il Teatro armonico, direttore Alessandro Kirschner, con introduzione di Bepi De Marzi. Evento a favore del Servizio donna in famiglia della Caritas diocesana vicentina.

Mostra di pittura alla Galleria Art.u

Fino a domani, 16 dicembre, alla Galleria Art.u (Artisti uniti), in contra’ Piancoli a Vicenza si può visitare la mostra di pittura di Alessandro Murer e Franco Schiavon, “Immagini forme colori fantasie emozioni”. L’orario di apertura è dalle 15.30 alle 19.30.

Arzignano, anticipati i mercati di Natale e del primo gennaio

Il tradizionale mercato del martedì di Arzignano, sotto le feste non si terrà di martedì. Quest’anno infatti, Natale e Capodanno ricorrono proprio di martedì e l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare i due mercati alla domenica: quello di martedì 25 dicembre è anticipato a domenica 23 dicembre, mentre quello del primo gennaio è in programma domenica 30 dicembre. “Era necessario spostarli -ha commentato l’assessore al commercio, Riccardo Masiero – per venire incontro alle esigenze degli operatori e dei cittadini, che potranno così fare acquisti subito prima delle due festività”.

A Vicenza il raduno degli arbitri di calcio a 5

I 54 migliori arbitri italiani di calcio a 5, tra i quali cinque arbitri internazionali, sono in questi giorni a Vicenza per l’annuale raduno Top Class della Can5 (Commissione arbitri nazionale Calcio a 5). Organizzato dall’Associazione italiana arbitri della Figc, il raduno prevede tre giorni di formazione a cura della commissione formata dal responsabile Angelo Montesardi e da otto vice commissari, con approfondimenti tecnici, test atletici e tecnici a cura del settore tecnico dell’Aia.