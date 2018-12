Vicenza e provincia in breve

Vicenza, si rifiuta di fornire le generalità. Denunciato –

Non si fermano i controlli degli agenti della polizia locale di Vicenza nelle zone della città più soggette ad episodi di degrado. Mercoledì pomeriggio le pattuglie sono intervenute in via Allende dove, alla vista degli agenti, tre persone si sono allontanate in bici, facendo perdere le loro tracce. Un quarto uomo, rimasto sul posto, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di identificazione per la verifica della regolare presenza sul territorio nazionale. Informato sulle conseguenze del rifiuto, lo straniero ha continuato a rifiutarsi di adempiere a quanto richiesto dagli agenti. L’uomo è stato quindi accompagnato al Comando, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Identificato in un 21enne della Guinea, richiedente asilo politico per motivi umanitari, è stato denunciato per essersi rifiutato di declinare le generalità a pubblici ufficiali.

Marostica, seconda domenica di animazione in centro

Seconda domenica natalizia, quella del 16 dicembre, a Marostica. Fin dalle 10 del mattino, sarà operativo il mercatino degli hobbisti, con 65 espositori per le vie del centro. Nel pomeriggio, dalle 15, la magia del Natale si accenderà con artisti di strada, gruppi musicali e compagnie di danza. Non mancheranno gli intrattenimenti riservati ai più piccoli (babysitting al Palazzo del Doglione e teatro dei burattini ai giardinetti di Porta Bassano). Alle 20.30, poi, la chiesetta San Marco, ospiterà il tradizionale concerto di campane tibetane e gong dell’associazione L’Urtica

Barbarano-Mossano, consolidati gli argini dello scolo Bissaro

Conclusi di recente, nel territorio comunale di Barbarano-Mossano, i lavori di consolidamento degli argini dello scolo Bissaro. Le opere hanno previsto la ricostruzione, con l’impiego di 130 tonnellate di pietrame, delle sponde cedute per il normale effetto erosivo dell’acqua.

Bambole e giochi d’epoca al Lanificio Conte

Bambole e giocattoli d’epoca in mostra, da domani, sabato 15 dicembre, nello spazio espositivo del Lanificio Conte. L’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio con i seguenti orari: dalle 14.30 alle 19 nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 nelle giornate festive. In mostra più di 150 bambole antiche (dal 1600 ad oggi), ambientazioni, giocattoli e cavalli a dondolo della collezione della signora Luisa Basso, per un totale di circa 200 pezzi. Biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni; 1 euro per il ridotto, 2 per l’intero.

Marostica, olio novello nel cortile del Castello

La cooperativa Pedemontana del Grappa, che riunisce i produttori di olio extravergine della zona, organizza per domenica 16 dicembre, a Marostica, “La prima dell’olio novello 2018”. Dalle 10 alle 17 il cortile del Castello inferiore ospiterà una degustazione dei migliori olii prodotti in questa stagione. Madrina della manifestazione la campionessa marosticense Tatiana Guderzo, sempre in prima linea a favore dell’iniziative di promozione del territorio.

Arzignano, rinviata l’asfaltatura di via Ghisa

Inizialmente programmati per questi giorni, i lavori di asfaltatura di via Ghisa, dall’incrocio con via Da Vinci fino all’incrocio con via Cesare Verlato, a Tezze di Arzignano, sono stati rinviati. Il motivo è dovuto alle basse temperature del periodo. Non è ancora stata fissata una nuova data per l’avvio dell’intervento.