Vicenza e provincia in breve

Vicenza, nuove piante in viale Dieci Giugno –

Nuove piante nel viale Dieci Giugno, la strada che porta alla Basilica di Monte Berico, a Vicenza. Il Comune ha infatti dato seguito alla richiesta del priore dei frati, che segnalava la mancanza di piante in alcune aiuole sul marciapiede e nei giorni scorsi sono state piantate 12 lagerstroemia indica, alberi che hanno sostituito i prunus, alcuni anni fa.

Maltempo, al Cucù raccolta fondi per il parco SelvArt

Appuntamento stasera, giovedì 13 dicembre, con RipARTiamo, un evento di beneficenza, con raccolta fondi per aiutare a ripartire, dopo i danni del maltempo, SelvArt, il parco di arte contemporanea e installazioni permanenti nei boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni. La serata musicale inizierà alle 18.30 e sarà ospitata dal locale Cucù di piazza delle Erbe, a Vicenza.

Il film “Il successore” alla cooperativa Insieme

alle 20.30 di oggi, giovedì 13 dicembre, alla cooperativa Insieme di Vicenza, in via Dalla Scola è in programma la proiezione, ad ingresso gratuito, del film documentario “Il successore” di Mattia Epifani, vincitore del Premio Cipputi al Torino Film Festival nel 2016, e presentato alla prima edizione di Working Title Film Festiva, sempre nel 2016. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna “Film 4 Future” curata da Marina Resta, direttrice artistica di Working Title Film Festival.

Arzignano, concerto di Natale del centro Mastrotto

Spettacolo di Natale, domenica 16 dicembre, al Teatro Mattarello di Arzignano. L’evento, intitolato “Vivere” inizierà alle 16 ed è promosso dal Comune, in collaborazione con il centro ricreativo anziani “Arciso Mastrotto”. Il concerto, diretto da Roberto D’Alessandro e presentato da I ragazzi del mondo alla rovescia, vedrà esibirsi il coro A.Pellizzari, diretto da Elisabetta Illes, con Fabrizio Durlo al pianoforte e Fiorella Mauri alla fisarmonica.Nel programma molte canzoni della grande tradizione italiana come Incantesimo, Bacio a mezzanotte, Come te non c’è nessuno, Il cuore è uno zingaro, Nel blu, dipinto di blu e molto altro.