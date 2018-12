Vicenza e provincia in breve

Scuole, trasporto gratuito per la mostra “Il trionfo del colore” –

Per promuovere la mostra “Il trionfo del colore. Da Tiepolo, Canaletto e Guardi”, il Comune di Vicenza offre alle scuole della città il trasporto gratuito degli alunni delle classi quinte delle primarie e delle classi terze delle secondarie di primo grado che andranno a visitare la mostra allestita a Palazzo Chiericati fino al 10 marzo 2019. “Lasciando alle famiglie solo il costo del biglietto d’ingresso – ha spiegato l’assessore alla formazione, Cristina Tolio -, vogliamo incentivare anche fra i più giovani la conoscenza dei capolavori della grande stagione settecentesca dell’arte veneta. L’esposizione, con le sue 64 opere, delle quali 24 provenienti dal Pushkin, rappresenta infatti per i ragazzi una straordinaria opportunità di cogliere lo sviluppo dell’arte veneta del Settecento e il suo impatto sull’arte europea”.

Note natalizie, sabato, a Palazzo Chiericati

Sabato 15 dicembre alle 18, il salone nobile di Palazzo Chiericati, in piazza Matteotti, a Vicenza, ospiterà il secondo concerto della stagione 2018/2019 dell’Officina dei Talenti. Protagonisti dell’appuntamento il quartetto di violoncelli, composto da Leonardo Bruschetta, Maurizio Galvanelli, Francesca Genovese e Annalisa Petrella, il soprano Ilaria Gusella e il controtenore Matteo Pigato. Il programma condurrà nell’atmosfera natalizia attraverso un percorso musicale che toccherà i brani più significativi del repertorio che si ispira a questa festività, con musiche di G.F.Haendel, C.Franck, G.Mahler, A.Part, F.Schubert, G.Faurè e M.Pigato e T.Albinoni e A.Vivaldi. Alla fine del concerto, a ingresso libero con contributo, sarà offerta al pubblico una bicchierata con gli artisti.

Modifiche alla viabilità per la Festa di Santa Lucia

In occasione della tradizionale Festa di Santa Lucia, organizzata dall’associazione culturale Il Tritone, dalle 6 alle 22 di domenica 16 dicembre rimarranno chiusi alla circolazione, via Zambeccari e Borgo Santa Lucia, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Rodolfi e via Ceccarini e l’incrocio con via Pasi.

Domenica si assegna il Premio Thiene

Si terrà in Teatro Comunale domenica 16 dicembre, alle 10.30, la cerimonia di assegnazione del Premio Thiene, riconoscimento che l’amministrazione comunale conferisce a cittadini e istituzioni meritevoli che si sono distinti per l’attività svolta nell’ambito economico, sportivo, sociale e culturale. Dopo il saluto del sindaco, Giovanni Casarotto, che traccerà il bilancio dell’anno che si sta concludendo, seguiranno la consegna di riconoscimenti e l’assegnazione della statuetta di Bacco e Arianna, opera dello scultore vicentino Guelfi. Ad allietare la cerimonia sarà la cantante e presentatrice Elena Tavella.

Bassano, nuovo appuntamento con “Donne di carta”

Proseguono, a Bassano, gli incontri della rassegna “Donne di carta. Figure femminili in letteratura”, promossa dalla biblioteca civica con la collaborazione di Federica Augusta Rossi, blogger del Premio Letterario “Comisso”. Venerdì 14 dicembre alle ore 17.30 sarà ospite della biblioteca lo scrittore Francesco Taghetta, finalista al Premio Campiello 2018 con il romanzo “Le vite potenziali”, e vincitore del Premio Giuseppe Berto per la narrativa esordiente. Targhetta parlerà del personaggio di Tatiana, protagonista del romanzo in versi “Evgenij Onegin” di Aleksandr Puškin: giovanissima ragazza, figura incantevole e commovente, immersa ancora nei sogni della sua età, è uno dei ritratti femminili che più rimangono impressi nella memoria del lettore tra quelli creati dai grandi narratori russi.

“Notte al museo”, sabato, a Montecchio

Sabato 15 dicembre alle 20 è in programma una “Notte al Museo!”, una attività serale tra le stanze del museo di scienze naturali e di archeologia “G. Zannato”, di Montecchio Maggiore. Si tratta di una caccia al tesoro al buio, alla scoperta dei reperti e dei tesori del Museo, pensata per bambini dai 7 agli 11 anni. Il fantasma del Museo narrerà ai partecipanti una storia e fornirà gli indizi per scoprire il tesoro nascosto. Al termine dell’attività, letture della buonanotte e poi tutti a nanna…forse! Il costo dell’attività è di 20 euro. Per informazioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it; oppure telefonare al numero 0445-1716489 (Biosphaera).