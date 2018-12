Vicenza e provincia in breve

Vicenza, giovedì sospese le visite alla chiesa di Santa Corona –

Nel pomeriggio di giovedì 13 dicembre, a partire dalle 16, saranno sospese le visite con biglietto alla chiesa di Santa Corona, a Vicenza. Si tratta di una chiusura necessaria per consentire la celebrazione di una santa messa per un gruppo di giovani provenienti da Roma.

Senso unico alternato in via Ghisa a Tezze di Arzignano

Domani, mercoledì 12 dicembre a Tezze di Arzignano sono in programma i lavori di asfaltatura di via Ghisa, dall’incrocio con via Da Vinci fino all’incrocio con via Cesare Verlato. Salvo imprevisti e condizioni meteo avverse, l’intervento si concluderà entro il 19 dicembre. Le opere prevedono la fresatura e la nuova asfaltatura di circa 750 metri di strada. Il costo dell’intervento, a carico del Comune di Arzignano, è di 34.590 euro, mentre un importo di 37.700 euro sarà finanziato da Acque del Chiampo. Durante i lavori verrà istituito il senso unico alternato per permettere agli operai di intervenire.

Vicenza, Babbo Natale in corso Fogazzaro

Venerdì 14 dicembre, nel Villaggio di Natale di corso Fogazzaro, a Vicenza, arriverà Babbo Natale, il racconta fiabe con l’attore Stefano Paiusco, mentre alle 17 si potrà ascoltare la Borsetto Brothers, la band che fa suonare le biciclette.

Mercatini di Natale a Vicenza

Fino al 16 dicembre si potrà visitare il mercatino di Natale nell’oratorio di Bertesinella, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.30, sabato e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. L’evento è curato dal gruppo Mani preziose della parrocchia. Venerdì 14, sabato 15 e da venerdì 21 a sabato 22 dicembre sarà allestito anche il Mercatino di Natale alla Galleria di Parco Città, dalle 9 alle 19.