Vicenza e provincia in breve

Vicenza, fioriere al posto dei new jersey di cemento –

A Vicenza i new jersey di calcestruzzo posti a difesa dei varchi principali alla città verranno sostituiti con delle fioriere, la cui funziona sarà ugualmente di difesa passiva. Tra i requisiti che dovranno avere i nuovi manufatti, infatti, c’è quello di essere antisfondamento. In più saranno esteticamente belli, in quanto elemento di arredo urbano. La spesa prevista è di 82.500 euro, finanziati con mutuo.

A Zermeghedo si monitora la qualità dell’aria –

Da qualche giorno, in via Marconi, a Zermeghedo, è stato posizionato un mezzo mobile Arpav, per rilevare le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici per tre settimane. Questa campagna di monitoraggio, la terza prevista nel comune per il 2018, è finalizzata al controllo della qualità dell’aria in relazione alle emissioni industriali dell’area della concia. I parametri monitorati sono l’acido solfidrico, i composti organici volatili, l’ammoniaca, gli ossidi di azoto e le polveri sottili.

Caldogno, si presentano i Quaderni calidonensi

Alle 18 di domani, martedì 11 dicembre, nella sala conferenze degli annessi della Villa Caldogno, verrà presentata la nuova edizione dei Quaderni Calidonensi. Si tratta di una pubblicazione che ogni anno raccoglie una piccola antologia di storia, arte, cultura, tradizioni e personaggi della comunità locale. L’evento, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune, con il sostegno di Azalea srl, è ad ingresso è libero; ai presenti sarà donata una copia del volume.

Thiene, cimitero chiuso mercoledì

Mercoledì 12 dicembre il cimitero comunale di Thiene rimarrà chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di alcune operazioni cimiteriali.