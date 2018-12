Vicenza e provincia in breve

Vicenza, nuovo look per i bagni di Palazzo Chiericati –

A Vicenza si sono conclusi, in concomitanza con l’apertura della mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi“, i lavori di riqualificazione dei servizi igienici provvisori di Palazzo Chiericati, all’interno del cortile. La spesa complessiva sostenuta è pari a circa 20 mila euro. Nello specifico è stata eseguita la pulizia generale del cortile con rimozione delle pannellature esistenti, sostituite e ancorate a un ponteggio metallico. Si è provveduto alla sostituzione del telo antipiccione, alla demolizione della porta di accesso ai bagni, all’inversione del senso di apertura della porta a un’anta, alla posa di un tappeto antiscivolo per l’accesso pedonale in sicurezza. Riqualificato anche l’ingresso verso il Palazzo; per finire sono stati installati un impianto di illuminazione interno al nuovo corridoio di accesso ai bagni e alcuni teli con stampa digitale microforata a schermatura degli ingressi.

Vicenza, approvato il progetto partecipativo “Correre con la mente”

La giunta di Vicenza ha approvato il progetto definitivo dei lavori previsti dal progetto “Correre con la mente: un percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale”, del valore di 150 mila euro, che si è classificato terzo all’ultima edizione del bilancio partecipativo, e presentato dal Comitato genitori scuola primaria Da Feltre, Associazione genitori e Associazione genitori Ics. Il progetto interessa la primaria Da Feltre, dove è in programma la riqualificazione dell’aula magna,e le secondarie di primo grado Loschi e Maffei, dove le opere interesseranno invece le aree esterne, in particolare gli impianti di atletica.

Il Rotaract sostiene Team for Children

I ragazzi del Rotaract Club Vicenza hanno consegnato a Team for Children il ricavato raccolto durante l’aperitivo natalizio gastronomico di beneficenza ospitato dalla biblioteca internazionale La Vigna, in contrà Porta Santa Croce, a Vicenza. “Il nostro contributo – ha spiegato Benedetta Costanza Bedin, presidentessa del club vicentino – andrà a favore dei bambini prematuri. Servirà infatti per creare dei body in fibre antisettiche, per bambini che alla nascita possono pesare solo 500 grammi”. I body saranno destinati a bambini nati prematuri affinché possano avere un contenimento e confine, dato precedentemente dal liquido amniotico ed hanno, per i genitori, un alto valore psicologico: papà e mamme vedono il proprio bimbo vestito, così la situazione appare meno difficile.

Cartoline di Natale in mostra a Palazzo Fogazzaro

Cartoline natalizie degli anni 20 e 30 sono in mostra da oggi a Palazzo Fogazzaro, a Schio. Si tratta di “Buone Feste!”, una esposizione di cartoline a tema natalizio provenienti dalla collezione di Salvatore Galati, collezionista lombardo attratto dalla Belle Epoque, particolarmente nell’ambito dei manifesti e della pubblicità in genere. Un settore particolare della collezione è quello dei bozzetti relativi alle cartoline postali, un centinaio delle quali sarà mostrato a Palazzo Fogazzaro.La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta fino al 6 gennaio 2019 e si potrà visitare il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.