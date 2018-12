Vicenza e provincia in breve

Ex scuola di Laghetto, si presenta il progetto –

Martedì 11 dicembre alle 20.30, la sede del circolo Noi Laghetto, nella parrocchia San Giovanni Battista, a Vicenza, ospiterà una assemblea pubblica, durante la quale il vicesindaco della città, Matteo Tosetto, e l’assessore alla famiglia e alla comunità, Silvia Maino, presenteranno il progetto di riqualificazione della ex scuola elementare di Laghetto. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Lavori agli impianti antincendio delle scuole Giuliolo e Prati

Un contributo regionale di 70 mila euro permetterà all’amministrazione comunale di Vicenza di mettere in cantiere importanti lavori di adeguamento alla normativa antincendio alla scuola secondaria Giuriolo e alla scuola primaria Prati. Il plesso scolastico di Santa Maria Nova, che ospita le scuole Giusti e Giuriolo è stato completamente ristrutturato e la pratica per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi è già stata avviata. Gli interventi ancora necessari riguardano la formazione di filtri antifumo nei vani scala, la verifica e la manutenzione dei rilevatori di fumo esistenti e l’installazione di nuovi, l’ampliamento della rete di idranti e naspi, l’implementazione del sistema di allarme segnalazione incendio, la realizzazione di alcune compartimentazioni e l’installazione di porte tagliafuoco. Per quanto riguarda, invece, la primaria di via Prati, la definizione delle opere antincendio è rimandata ad una specifica progettazione, e gli interventi saranno coordinati con quelli di miglioramento sismico.

Prima domenica del “Natale con Noi” di Marostica

Marostica, 7 dicembre 2018 – Prima domenica natalizia a Marostica con l’animazione del centro storico firmato dall’amministrazione comunale, Confcommercio e dell’ssociazione Pro Marostica. Dalle 10 di domani, domenica 9 dicembre, sarà operativo il mercatino degli hobbisti, con 65 espositori per le vie del centro. Nel pomeriggio (dalle 15) la magia del Natale si accende con artisti di strada, gruppi musicali e compagnie di danza, rievocazioni storiche e intrattenimenti riservati ai più piccoli (babysitting al Palazzo del Doglione e teatro dei burattini ai giardinetti di Porta Bassano). Sempre attiva la pista di pattinaggio sul ghiaccio (aperta tutti i giorni), ingrandita rispetto agli anni scorsi, e allestita attorno all’albero di Natale, con i chioschi a cura di Pro Marostica. Il programma completo di “Natale con Noi 2018” a Marostica è consultabile a questa pagina

Alte Ceccato, al via il “Natale in piazza tra gusto e tradizione”.

Al via oggi, sabato 8 dicembre, in piazza in piazza San Paolo ad Alte Ceccato i festeggiamenti di “Natale in piazza tra gusto e tradizione”, manifestazione organizzata dalla Pro loco Alte-Montecchio, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore. E’ infatti in programma per le 19.30 l’accensione del grande abete, che per una precisa scelta non proviene dai boschi delle nostre montagne martoriati dal maltempo delle scorse settimane, ma è stato donato dal cittadino montecchiano Mauro Urbani, il quale doveva per forza tagliarlo per via delle radici che affioravano dal terreno della propria abitazione. Babbo Natale sarà in piazza ad aspettare le letterine dei bambini, assieme agli zampognari che arriveranno dai Colli Berici per allietare i presenti con le musiche natalizie. Caramelle per i più piccoli e poi cioccolata e vin brûlé per tutti offerti dalla parrocchia di Alte.