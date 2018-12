Vicenza e provincia in breve

Vicenza, blocco arancione. Scattano le sanzioni –

Dalle 8.30 di domani, sabato 8 dicembre, scatteranno a Vicenza i controlli degli agenti e le sanzioni per chi violerà le disposizioni antismog relative all’entrata in vigore del livello di criticità arancione. Si è infatti conclusa la posa di tutti i cartelli stradali che, ad ogni varco di ingresso alla città, avvisano in merito ai divieti. Si ricorda che in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni, festivi inclusi, non potranno circolare i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima del primo gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/C. Il divieto resterà in vigore fino a revoca, cioè fino a quando le rilevazioni di Arpav in merito al livello di inquinamento dell’aria non darà indicazioni sul livello di criticità (verde-arancione-rosso) e i conseguenti divieti.

Thiene, parcheggio gratis, in centro, fino al 6 gennaio

Parcheggio gratuito, in centro a Thiene, da martedì 11 dicembre a domenica 6 gennaio 2019. Si potrà dunque posteggiare l’auto senza pagare nelle aree di piazza Scalcerle, corso Garibaldi, piazzale Divisione Acqui (da via Gorizia a via Damiano Chiesa), via Roma, piazza Duomo e parcheggio Nova Thiene. La sosta sarà comunque disciplinata da disco orario, con permanenza massima di 120 minuti dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali.

Schio, le iniziative della biblioteca per Natale

Alle 18.15 di oggi, venerdì 7 dicembre, il Tron Ensamble, diretto dal Maestro Michele Sguotti, proporrà, nella biblioteca civica di Schio, un appuntamento di musiche e letture, dal titolo “Aspettando il Natale”. Prosegue quindi la collaborazione della biblioteca con il liceo scientifico Tron, che di recente ha curato l’accompagnamento musicale dei reading diffusi in città contro la violenza di genere e ha partecipato alla Maratona di lettura dello scorso settembre. Venerdì 14 dicembre, poi, alle 16.30 nella sala ragazzi, “bambini” da 0 a 99 anni saranno coinvolti in un laboratorio creativo per decorare la biblioteca a tema natalizio. Entrambe le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Arzignano, Concerto di Natale stasera al Teatro Mattarello

È in programma oggi, venerdì 7 dicembre, alle 21, il tradizionale Concerto sinfonico di Natale di Arzignano. Sul palco del Teatro Mattarello saliranno l’orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Maffeo Scarpis, e il maestro Antonio Camponogara al pianoforte. I biglietti (in vendita a 5 euro) saranno in vendita direttamente in teatro, a partire dalle 20.15. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale dei plessi Zanella e Motterle.

“Presenza in Collina”, del pittore Zen esposta al San Lorenzo

Si intitola “Presenza in collina”, l’opera che il pittore Sergio Zen ha donato al Comune di Valdagno. La tela, alta un metro e mezzo e larga più di sette, e costata all’artista intere settimane di lavoro, sarà ora esposta, in maniera permanente nell’atrio dell’ospedale cittadino San Lorenzo. “Sergio Zen – ha commentato il sindaco, Giancarlo Acerbi – è uno degli esponenti del grande fervore che ancora vive in città in campo artistico. Attraverso l’uso sapiente del colore comunica al pubblico una vasta gamma di emozioni, portandolo ad immergersi nei soggetti rappresentati in più di 60 anni di attività. A nome di tutta la città lo ringrazio per aver voluto lasciare alla nostra comunità questa sua grande tela, testimonianza viva e densa di colore di un cammino artistico che auguri di poter percorrere a molti altri nostri giovani artisti”.