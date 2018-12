Vicenza e provincia in breve

Vicenza, domenica in centro c’è “Non ho l’età” –

Dalle 8 alle 17 di domenica 9 dicembre, come ogni seconda domenica del mese, torna nelle piazze e vie del centro di Vicenza “Non ho l’età”, il mercato di antiquariato, collezionismo & Vintage, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune. Da piazza Castello a piazza Biade, passando per piazza Duomo, contra’ Garibaldi, piazzetta Palladio fino a piazza dei Signori e contra’ del Monte, si respirerà una magica atmosfera natalizia, complici le luci che decorano la città, e si potranno acquistare, magari proprio pensando ai regali di Natale, oggetti, accessori, arredi e dipinti antichi e del Novecento. Per questa edizione, la manifestazione “A.A.A. cercasi… Arte, arredi, allestimenti”, in cui antico e contemporaneo si fondono e trovano spazio anche proposte handmade e remake per la casa e la persona, sarà in contra’ Cesare Battisti e piazza Matteotti.

Salone Pasubio, sospeso l’accesso a parte dell’archivio comunale

Da domani, giovedì 6 dicembre, e fino alla fine del mese, il personale che si occupa dell’archivio comunale ospitato dal sottostante salone Pasubio non potrà accedere ad alcune tipologie di atti. Si tratta, nel dettaglio, delle pratiche edilizie dal 1996 al 2008 e dei condoni edilizi relativi agli anni 1985, 1986, 1987 e 1994. Eventuali richieste presentate da cittadini per l’accesso a tali documenti non potranno essere evase fino al completamento dei lavori in programma agli impianti tecnologici propedeutici al rientro dei servizi demografici a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade, fatta eccezione per casi legati ad esigenze dell’autorità giudiziaria, per i quali dovrà essere disposta la sospensione dei lavori.

Schio, visite guidate al Faber box

A Schio, nel pomeriggio di lunedì 10 dicembre, in occasione dell’inaugurazione del Faber box, in via Tito Livio, si organizzano delle visite guidate, su prenotazione, aperte alla cittadinanza. Sono previsti quattro turni di 45 minuti ciascuno, con inizio alle 15.30; 16.30; 17.30 e 18.30. Per prenotare è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo barbara.corzato@comune.schio.vi.it, indicando nome e cognome e orario di visita.

Continuano i lavori di asfaltatura ad Arzignano

Domani, giovedì 6 dicembre verranno eseguiti i lavori di asfaltatura di via Baeti, ad Arzignano. Si procederà con la fresatura e la nuova asfaltatura di un tratto di strada di circa 300 metri, a partire dalla fine di via Valmora. Il costo dell’intervento è di 23.000 mila euro. “E’ un intervento importante che riguarda la zona collinare di San Bortolo – ha commentato il consigliere delegato alle Asfaltature, Giorgio Pozzer – e che permetterà un accesso in maggior sicurezza da parte delle famiglie residenti lungo la via. Anche in questo caso, salvo imprevisti, i lavori verranno completati entro sera”.

Caldogno, il comune ringrazia l’ex internato Comberlato

Nei giorni scorsi il sindaco di Caldono, Nicola Ferronato, e il vicesindaco, Monica Frigo, hanno portato a nome dell’intera comunità un piccolo dono ad Alessandro Comberlato, concittadino nato nel 1919 che fu internato in Germania e costretto ai lavori forzati durante la Seconda guerra mondiale. La storia di Comberlato, assieme a quelle di molti altri ex internati è diventata una preziosa testimonianza per il centro di documentazione per il lavoro coatto di Schonewide, a Berlino, dove è allestita una mostra permanente. In occasione del 4 novembre, la sezione vicentina dell’Associazione nazionale ex internati ha organizzato un viaggio per visitare l’esposizione, viaggio al quale hanno partecipato anche i familiari di Comberlato. Il figlio di Alessandro, Virgilio, ha raccontato ai partecipanti la storia del padre proprio davanti alla teca che ne porta il ricordo.