Vicenza e provincia in breve

Vicenza si parla della Costituzione a Palazzo Leoni Montanari –

Alle 16.30 di giovedì 6 dicembre, le Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona, a Vicenza, ospiteranno un incontro dal titolo “La Costituzione nel nostro sistema istituzionale e politico”, con Giorgio Sala. L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri e dell’ufficio partecipazione.

Lavori di asfaltatura, domani, ad Arzignano

Domani, mercoledì 5 dicembre, sono in programma i lavori di asfaltatura di due tratti di via Pozzetti a Castello di Arzignano. Le opere prevedono la fresatura e nuova asfaltatura per circa 250 metri totali (180 e 70 metri) e verrà predisposta la pubblica illuminazione per un tratto di circa 400 metri. Il costo dell’intervento è di 38 mila euro. “I lavori dureranno una sola giornata – ha sottolineato il consigliere delegato alle asfaltature, Giorgio Pozzer – e si è deciso di asfaltare due tratti della via. Il tratto intermedio, interessato da lavori per la realizzazione di una condotta del gas, sarà prossimamente ripristinato con fresatura ed asfaltatura da parte della società Agsm che sta svolgendo i lavori”. Domani verranno eseguiti lavori di asfaltatura anche in via Capitello, strada collinare soggetta ad ammaloramenti, e in via Leopardi.

La magia del Natale in scena sabato a Santorso

Per tutta la giornata di sabato 8 dicembre, a partire dalle 10, in Villa Rossi a Santorso, si potranno visitare i Mercatini di Natale. Numerose attività per adulti e bambini saranno organizzate in piazza Aldo Moro, come ad esempio una mostra fotografica per i 20 anni dell’asilo nido “La Cicogna” e un laboratorio di apicoltura con degustazione per adulti e bambini. Nell’ex cinema vecchio sarà esposta la copia del presepio dei Padri Girolimini. La sala affreschi di Villa Rossi ospiterà la mostra di pittura degli artisti di Santorso. Alle 14.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, al quale i bambini potranno consegnare le letterine. La giornata prevede anche spettacoli di magia con i folletti del Polo Nord, truccabimbi, palloncini e zucchero filato per i bambini e, all’imbrunire, la tradizionale minifiaccolata. Operativo uno stand gastronomico con vin brulè, cioccolata calda, frittelle, panini imbottiti e caldarroste.

La mostra “Sillabario per una guerra” ai Ferrovieri

Fino al 6 gennaio, al Centro di aggregazione polifunzionale La Locomotiva, in via Vaccari, nel quartiere dei Ferrovieri, a Vicenza, si potrà visitare la mostra “Sillabario per una guerra”. L’esposizione, curata dal FotoClub Il punto focale, in occasione dei cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale è realizzata in forma di sillabario, dove ogni lettera è rappresentata da una fotografia storica, una fotografia attuale ed una testimonianza di chi ha vissuto di prima persona il conflitto. La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, negli orari d’apertura della Locomotiva: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, sabato dalle 16 alle 19.