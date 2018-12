Vicenza e provincia in breve

Vicenza, i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara –

In occasione della festività di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle 10 di domani, martedì 4 dicembre, don Paolo Zanutel celebrerà una messa nel santuario di Monte Berico, a Vicenza. La mattinata proseguirà poi, alle 10.45, con il saluto del comandante dei vigili del fuoco e la consegna delle onorificenza. Davanti alla chiesa, nel piazzale della Vittoria, sarà allestita una mostra di mezzi antincendio

Sandrigo concluso il progetto Scuola sicura

Si è svolta questa mattina, alle scuole media Giacomo Zanella di Sandrigo, l’ultima tappa autunnale del progetto Scuola sicura Veneto 2018, iniziativa ideata dall’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin per insegnare agli alunni comportamenti da adottare per prevenire possibili pericoli e incidenti. “Non tenete per voi gli insegnamenti appresi oggi – ha spiegato Bottacin ai ragazzi -, ma divulgateli anche ad altri, cosicché si diffonda sempre più una cultura alla sicurezza, che è un valore importantissimo”. Oltre agli insegnamenti e alle prove pratiche, alla fine dell’esercitazione agli alunni è stato consegnato un volumetto con le principali regole e i rischi da conoscere e con i riferimenti locali di protezione civile.