Vicenza e provincia in breve

Vicenza, 100 mila euro per tubazioni e pozzetti –

La giunta comunale di Vicenza ha approvato un progetto da 100 mila euro con il quale interviene su caditoie, pozzetti e tubi della rete delle acque meteoriche, che presentano anomalie (voragini, avvallamenti, ostruzioni delle tubazioni di scarico o instabilità dell’elemento in ghisa che raccoglie l’acqua). In tutto sono 52 i punti che necessitano di intervento, compresi quelli in cui è necessaria l’introduzione di nuove caditoie.Il progetto contempla anche la sostituzione delle parti ostruite per il cedimento improvviso di tratti stradali o per la rottura delle stesse tubazioni, ormai vetuste. Si provvederà anche a sistemare la pavimentazione stradale circostante le aree interessate, e tratti di cunette stradali in calcestruzzo utili a convogliare le acque nei punti di raccolta. Saranno inoltre sostituite le griglie danneggiate in corsi d’acqua e rogge, per evitare che ramaglie o altro possano entrare nelle conduttore ed ostruire così il deflusso dell’acqua.

Vicenza, lunedì notte lavori in viale d’Alviano

Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 dicembre, a Vicenza, è in programma la rimozione dell’attraversamento pedonale di viale d’Alviano, all’intersezione con via Alfieri. L’intervento rientra nell’ambito della progressiva eliminazione degli attraversamenti rialzati, con particolare riferimento alle direttrici principali da e per l’Ospedale Civile. Nel pomeriggio di martedì 4, verrà eseguita la riasfaltatura. L’attraversamento, che resta confermato nella sua attuale posizione, verrà ripristinato nei giorni successivi, con pittura bianca su fondo nero luminescente; verranno inoltre modificate le cordonature dei marciapiedi, per eliminare le barriere architettoniche. Per consentire l’esecuzione dei lavori verrà chiusa una corsia per senso di marcia. Durante la tarda sera di lunedì 3 e nel pomeriggio di martedì 4 saranno quindi possibili alcuni rallentamenti della circolazione lungo viale D’Alviano, che resterà però sempre percorribile in entrambe le direzioni.

Mercatini di Natale, in piazza a Marano

E’ in programma domani, domenica 2 dicembre, a Marano l’iniziativa “Natale di luce”, che porterà, per tutta la giornata, a partire dalle 9.30, i mercatini in piazza Silva. L’iniziativa è promossa dal Comune con la Pro Marano, i commercianti maranesi, La Valigia dei Ricordi e il mandamento di Thiene della Confcommercio.Alle 9.30 è inoltre in programma la marcia “Babbo Natale corri e cammina”: 10 chilometri da percorrere a piedi o di corsa, per piccoli e grandi Babbi Natale, con delle tappe nei presepi allestito in paese – che saranno visitabili fino al 6 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle 19.00. L’iniziativa parte da piazza Silva, davanti alla chiesa, ed è possibile iscriversi la mattina della manifestazione. A tutti i partecipanti sarà offerto il panettone con la cioccolata calda e un ristoro a metà percorso, oltre a un omaggio offerto da Caffè Carraro alla fine della corsa. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.