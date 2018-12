Vicenza, danneggiata nella notte la pista di ghiaccio

Vicenza – La pista da pattinaggio di piazza Biade, a Vicenza, è aperta e si sta animando soprattutto di ragazzi che piroettano e bambini che si divertono. Purtroppo è successo che, durante la notte scorsa, la pista di ghiaccio sia divenuta l’obiettivo di un gruppo di vandali che ha causato danni e ha spento i refrigeratori, tanto che stamattina gran parte del ghiaccio era diventato acqua.

“Delinquenti – ha commentato il sindaco, Francesco Rucco, – che non hanno trovato nulla di meglio da fare che tentare di rovinare il Natale a giovani e famiglie. Quello di quest’anno è un Natale ricco di iniziative in città, di eventi, di spettacoli. Forse l’invidia e l’ignoranza hanno spinto qualcuno a danneggiare una delle attrazioni più apprezzate. Sappiano, questi vandali, che non sono riusciti nell’intento. La pista è nuovamente operativa, in tempi record, grazie alla celerità con cui sono intervenuti i gestori. E da stasera intensificheremo i controlli, per scongiurare altri vandalismi.”

La polizia locale di Vicenza sta visionando le immagini registrate dalle telecamere posizionate in piazza dei Signori, per cercare di identificare i responsabili dei danneggiamenti, che saranno denunciati.