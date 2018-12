Vicenza – Non si fermano i controlli antidroga dei carabinieri della Stazione di Vicenza nelle scuole cittadine. L’ultimo servizio messo a punto, finalizzato alla prevenzione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, risale alla mattinata di ieri, martedì 4 dicembre.

I militari vicentini, supportati da una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia, in provincia di Padova hanno effettuato un controllo in un istituto superiore della città. Durante questa operazione, due studenti, un diciottenne residente nel padovano ed una sedicenne vicentina, sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 0,77 e 9,3 grammi di marijuana.

“I due giovani – hanno spiegato i carabinieri – sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e nei loro confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione di eventuali documenti di guida”.

Proseguendo l’attività, altri 6,8 grammi della stessa sostanza, suddivisi in sei involucri, sono stati poi ritrovati all’interno di alcuni locali della scuola. I controlli, in collaborazione con le autorità scolastiche, proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri istituti scolastici del capoluogo e nel resto del territorio di competenza della Compagnia di carabinieri di Vicenza.