Varato il bilancio di previsione della Regione Veneto

Venezia – “Un ottimo risultato, accompagnato da un grande segnale di efficienza con l’approvazione della manovra finanziaria veneta per il 2019 in anticipo di venti giorni rispetto a fine anno, e la conferma del Veneto come l’unica Regione d’Italia tax free, capace per l’ottavo anno consecutivo di non mettere le mani nelle tasche dei veneti con proprie tasse. Il che significa che in quelle tasche lasciamo più di un miliardo e 150 milioni anche per il 2019. Niente addizionali Irpef regionali ai veneti non è uno slogan, è una difficile promessa mantenuta anche in questa occasione”.

E’ questo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, all’approvazione, avvenuta nella serata di ieri a palazzo Ferro Fini, del bilancio regionale di previsione. “E’ anche un bilancio in linea con le esigenze dei tempi e della gente – ha aggiunge il governatore – che contiene risposte per i territori e per le persone: attenzione alle fasce deboli, welfare, sociale, sanità, messa in sicurezza di infrastrutture e ponti, difesa idrogeologica, importanti stanziamenti di compartecipazione per attrarre fondi europei. E’ stato fatto un gran lavoro, in tempi difficili, nei quali l’attenzione a ogni euro che si spende, cosa che qui non è mai mancata, costituisce un obbligo morale, oltre che amministrativo”.

“Per questo lavoro – conclude Zaia – ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato a comporre il puzzle: tutta la mia squadra, la giunta intera, il vicepresidente e assessore al bilancio Forcolin, il presidente della commissione consiliare Montagnoli, i capigruppo e i gruppi di una maggioranza ancora una volta coesa ed efficiente, il presidente dell’assemblea veneta, Roberto Ciambetti, e l’opposizione per il fattivo e costante contributo al dibattito”.

“Rivendichiamo con orgoglio i tempi record con cui è stata approvata la manovra di bilancio – ha detto da parte sua Forcolin -, che metterà a disposizione già dal primo gennaio risorse importanti per il tessuto socio-economico veneto. Sottolineo che il Veneto resta una regione tax free e può contare su un bilancio sobrio ma nello stesso tempo rispondente ai grandi temi indicati nel programma di legislatura del presidente Zaia”.