Valli del Pasubio, dopo la frana riapre strada Savena

Valli del Pasubio – Risolta in appena quindici giorni l’emergenza della frana nel quartiere Savena, a Valli del Pausbio. Il tratto di strada, all’altezza del bivio Savena/Savenella, è stato infatti messo in sicurezza dopo lo smottamento che l’aveva interessata nel fine settimana di inizio novembre ed ora è di nuovo percorribile.

La strada, che tra l’altro di recente era stata oggetto di un intervento di asfaltatura, non ha retto alle copiose piogge cadute a cavallo tra la fine ottobre e l’inizio novembre ed è franata, rendendo impossibile la circolazione, con conseguenti disagi per gli abitanti. I residenti delle contrade Scapini, Zorletti, Santini, Grossi, Pason, Cunegati e Mogre avrebbero dovuto compiere un percorso molto più lungo per arrivare a casa, visto che l’unica altra alternativa sarebbe stata quella in direzione Ariche-Scocchi, per poi proseguire verso casa.

Il problema è stato risolto in maniera rapida grazie agli sforzi degli uffici e dall’amministrazione comunale di Valli: per garantire la stabilità del versante di monte è stata posata una rete ancorata da chiodi e funi d’acciaio, che ha consentito di riaprire al transito la carreggiata.

“Abbiamo lavorato in condizioni di somma urgenza – ha infatti spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Giuliano Cumerlato -. In due settimane, dal 21 novembre al 5 dicembre, siamo riusciti a sistemare il grosso smottamento a monte e a valle della strada, grazie al lavoro della ditta Negropal di Chiampo. Il comune di Valli ha investito subito 70mila euro per coprire questa spesa, nell’attesa di un contributo regionale”.