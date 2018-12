Tragedia a Chiampo. Muore una donna di 48 anni

Chiampo – Ancora una tragedia sulle nostre strade. E’ successo questa mattina, poco dopo le 10, nei pressi di Chiampo, lungo la strada provinciale 3, in via della Pace, dove è morta una donna di 48 anni dopo essersi scontrata con la propria auto contro un camion. Un’altra donna che era con lei è rimasta ferita ferita gravemente.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sebbene appaia chiaro che lo scontro è stato violento e devastante per la vettura, una piccola utilitaria, una Fiat Panda. Tra l’altro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Arzignano e da Vicenza, che dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno estratto non senza difficoltà, utilizzando martinetti e divaricatori idraulici, la passeggera ferita, che è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e trasportata in ospedale.

Niente da fare invece, nonostante i tempestivi soccorsi, per la donna 48 enne che era alla guida della Panda, dichiarata morta dal personale medico del Suem. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.