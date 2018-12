Thiene, malore mentre guida. Muore un 62enne

Thiene – Un malore che non gli ha lasciato scampo, che lo ha ucciso mentre si trovava alla guida della sua auto, e solo il caso e la velocità moderata hanno voluto che le conseguenze non fossero per questo anche peggiori.

E’ successo ieri sera, domenica 16 dicembre, a Thiene, verso le 21.45, dove un uomo di 62 anni, Antonio Polga, di Lugo di Vicenza, alla guida di una vettura Volkswagen Polo, stava percorrendo via Valsugana diretto verso Sarcedo e Lugo.

Sua moglie era seduta sul sedile a fianco, quello del passeggero, ed insieme tornavano a casa dopo una sera trascorsa a cena fuori. Giunto all’altezza del civico 52, a causa di un malore, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, deviando la sua traiettoria verso sinistra e finendo la corsa contro un muro di cinta, sbattendo contro un cartellone pubblicitario.

La moglie ha subito chiamato il 118 ma il personale medico del Suem, intervenuto poco dopo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del Polga. Rilievi e regolazione del traffico sono stati effettuati da una pattuglia del Consorzio di polizia locale Nordest vicentino.