Si schianta contro un'altra auto e si ribalta. Un ferito

Thiene – Incidente stradale questa mattina, a Thiene, verso le 9.45. E’ successo sulla strada per Schio, dove un uomo alla guida di autovettura Volvo XC60, un 58enne veneziano, giunto all’altezza del primo cavalcavia, si è fermato sulla piazzola di sosta lato destro, con l’intenzione di fare una inversione di marcia.

Il caso ha voluto che in quel momento giungesse, proveniente da Schio, un’altra auto, una Chevrolet Epica, guidata da S.N., 48enne scledense. L’urto è stato inevitabile e la Chevrolet si è ribaltata sul lato destro della carreggiata, precisamente nella piazzola di sosta.

L’impatto è stato piuttosto violento, ma non ha causato feriti gravi. Lo stesso conducente della Volvo infatti, che non ha riportato alcuna ferita, ha aiutato quello della Chevrolet ad uscire dal veicolo. Quest’ultimo ha riportato lesioni lievi, tanto da non dover ricorrere al trasporto in ambulanza.

I rilievi dell’incidente e la regolazione traffico sono stati effettuati da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, mentre la società Sicurezza e Ambiente, incaricata dall’ente proprietario della strada, ha provveduto alla pulizia della carreggiata dai detriti.