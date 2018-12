Schio, tre feriti in uno scontro fra due auto

Schio – Incidente stradale quest’oggi, verso l’ora di pranzo, in via dell’Artigianato, a Schio, dove si sono scontrate due auto e tre persone sono rimaste ferite. Un’auto Maserati percorreva la strada diretta verso Thiene quando il conducente, nelle vicinanze dello svincolo che porta a Santorso, ha perso il controllo del mezzo andando ad invadere la corsia di marcia opposta.

La Maserati è così entrata in collisione con un’altra vettura, una Ford Fiesta, che transitava in direzione di Schio centro e che è stata spinta contro il guard rail. L’urto, avvenuto sulla fiancata della Fiesta, è stato molto violento e ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, che è anche rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco giunti in loco.

Feriti anche il conducente della Maserati e il passeggero della Ford Fiesta. Tutti e tre comunque, dopo le prime cure prestate dal personale medico del Suem 118, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Santorso. Intervenute anche due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e ne ricostruiranno l’esatta dinamica.