Schio, morta l’anziana investita sulle strisce

Schio – E’ spirata lunedì, Giuseppina Abitante, l’84enne scledense che una ventina di giorni fa era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto in via Pietro Maraschin, nel Comune di Schio.

Quel sabato pomeriggio, il 10 novembre, l’anziana, ex parrucchiera, era uscita di casa a piedi per andare a trovare la figlia, ma sulla strada del ritorno, vicino alla sua abitazione, è stata investita sulle strisce pedonali. Scorta la donna in procinto di attraversare la strada, il conducente di uno scooter che in quel momento stava transitando lungo via Maraschin si è fermato, proprio per lasciarla passare.

Purtroppo, però, in quel frangente il motociclo è stato tamponato da una vettura che lo seguiva, condotta da un 44enne che non ha fatto in tempo a fermarsi. Lo scontro ha proiettato in avanti lo scooter, il quale, a sua volta, è andato a colpire la donna, facendola cadere a terra.

Immediatamente soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, la ferita, che dopo la caduta aveva sbattuto con violenza il capo a terra e per questo le sue condizioni erano apparse subito gravi, è stata prima accompagnata al San Bortolo di Vicenza e, in seguito, trasferita all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove nel pomeriggio di lunedì 3 dicembre è morta, a causa di una emorragia cerebrale.