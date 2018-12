Schio – Conclusi nei giorni scorsi, a Schio, i lavori di sistemazione del marciapiedi e della pista ciclabile del ponte sul fiume Leogra di via Trento e Trieste. I lavori sono stati possibili grazie alle economie del progetto principale di manutenzione e rafforzamento sismico del ponte i cui lavori erano stati realizzati nell’estate del 2017 e ne rappresentano il compimento con la manutenzione finale della superficie dell’impalcato per evitare infiltrazioni e per tutelare la conservazione dell’opera.

Le opere hanno riguardato la pavimentazione dei marciapiedi e delle aree pertinenti sul ponte, che è stata rifatta, con adeguamento dello smonto per l’attraversamento stradale in via Lungo Leogra. Per eseguire questo intervento è stato necessario demolire l’esistente pavimentazione in pietra e betonella, realizzare un nuovo massetto in cemento armato impermeabilizzato e stuccare i profili in pietra e calcestruzzo presenti.

E’ stato quindi realizzato un raccordo pedonale in via Lungo Leogra con il rifacimento della rampa per attraversarlo e una nuova pavimentazione colorata in asfalto stampato resinato, con corsia ciclabile distinta in asfalto normale. Anche l’area di accesso al “Parco del Marinaio” e il raccordo con la pista ciclabile di via Campo Sportivo sono state asfaltate.

L’importo dei lavori è stato di circa 27 mila euro, a fronte di un impegno di spesa di oltre 31 mila. Rimane, dunque capienza economica per effettuare, non appena le condizioni meteo saranno favorevoli, il rinnovo della pavimentazione dell’attraversamento pedonale a base di resine epossidiche colorate e della segnaletica stradale orizzontale per un importo di 4 mila euro.