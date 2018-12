Schio, in congedo il comandante Orazio Leone

Schio – Oggi il luogotenente Orazio Leone, comandante della stazione dei carabinieri della Compagnia di Schio dal 2015, lascia il servizio effettivo per entrare nelle fila dei carabinieri in congedo. Arruolatosi come allievo carabiniere nel 1979, Leone, nel corso della sua lunga carriera ha sempre lavorato nell’organizzazione territoriale, ed in particolare all’interno della stazione di Schio per circa 20 anni.

Dopo i primi anni nella stazione di Firenzuola (Firenze) e poi in quella di Arzignano, è giunto a Schio nei primi anni Novanta, ricoprendo vari ruoli all’interno del Nucleo operativo e radiomobile, per poi essere destinato nel 1998 alla locale stazione. Il lungo periodo trascorso nel territorio del Comune di Schio gli ha permesso di acquisire nel tempo una profonda conoscenza delle dinamiche dello stesso, permettendogli di raggiungere notevoli risultati operativi e di servizio ai cittadini.

“Non a caso, infatti, – sottolinea una nota dei carabinieri di Schio – il luogotenente Leone ha meritatamente raggiunto già da tempo il grado apicale della categoria sottufficiali alla quale appartiene. Sicuramente è stato un militare ed un comandante di stazione esemplare. La Compagnia di Schio ne sentirà la mancanza, come anche i cittadini del capoluogo scledense che avevano in lui un punto fermo al quale guardare e rivolgersi”.