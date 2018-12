Schio, controlli e denunce da parte dei carabinieri

Schio – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, in molti Comuni i carabinieri stanno intensificando la loro presenza sul territorio, ed è proprio nell’ambito di questi controlli straordinari che i militari della Compagnia di Schio sono giunti a denunciare diverse persone e a segnalarne altre alla Prefettura.

Un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della Stazione di Arsiero ha portato alla perquisizione di due case: una a Zanè ed una a Thiene. Luoghi di provenienza dei soggetti entrati nel mirino dei militari per alcuni episodi di spaccio ad Arsiero e a Schio. Nelle due abitazioni sono stati rinvenuti e sequestrati, complessivamente, 3,5 grammi di marijuana, 3,2 grammi di hashish, bilancini per la pesatura, materiale atto al confezionamento e 300 euro in contanti. Tre le persone denunciate con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: un 21enne, un 38enne ed un 27enne. Un quarto giovane, di 19 anni, che si trovava in casa in quel momento, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.

E’ stato denunciato anche un 20enne, il quale, fermato a bordo della sua auto, una Bmw 330, è parso agli agenti piuttosto agitato. Verifiche più approfondite hanno permesso ai militari di scoprire all’interno della vettura uno storditore elettronico funzionante. Il ritrovamento di questo taser è costato al giovane una denuncia con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Un altro giovane, classe 2000, è stato invece notato mentre si aggirava, con fare sospetto, in una zona appartata di un parco scledense. Proprio per questo suo comportamento, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo, che ha consentito di trovare 0,45 grammi di hashish, con conseguente segnalazione all’autorità amministrativa.