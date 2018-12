Schianto in A4 fra tre camion. Muore un autista

Vicenza – Ancora sangue sulle nostre strade. E’ stato versato questa mattina, intorno alle 11.15 circa, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Vicenza est e Grisignano, in direzione Venezia, dove c’è stato un tamponamento fra tre mezzi pesanti. Uno dei tre camionisti purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto nello schianto.

Niente da fare per lui, nonostante i rapidi soccorsi, prestati dal personale medico del Suem 118, che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Illesi invece gli altri due autisti dei mezzi pesanti coinvolti.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche il personale dell’autostrada e la polizia stradale per i rilievi. Il traffico è stato canalizzato su una sola corsia e si sono formate lunghe code.