Più sicurezza sulle strade di Rosà dopo i lavori

Rosà – 120 mila euro, compreso un contributo di 80 mila dalla Provincia, per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali che attraversano Rosà. E’ l’ammontare dell’intervento deliberato dall’amministrazione comunale, per la realizzazione di opere necessarie tanto agli utenti più deboli, come pedoni e ciclisti, quanto ai mezzi in transito.

Entrando nel vivo dei lavori, in via Molino, strada che costeggia a sud Villa Gioiagrande, gode ora di un attraversamento sulla strada provinciale (via Giotto) in tutta sicurezza, non solo con il passaggio pedonale ma anche con la realizzazione di un lungo tratto di marciapiede, che dall’intersezione con la provinciale, conduce sino alla chiesetta San Liborio. Qui verrà riqualificata nei prossimi mesi l’area, quale biglietto da visita davanti lo storico edificio.

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale 58 lungo via Manzoni e su via Verdi, la provinciale 59 che dall’incrocio delle Quattro strade porta a Granella e a Tezze sul Brenta. Obiettivo del doppio intervento è quello di ridurre il raggio di curvatura di due tratti delle trafficate strade, molto pericolose, oggetto nel passato di incidenti.

Due safety cross, impianti lampeggianti che segnalano con un sensore la presenza di pedoni, sono stati installati all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Marconi nella direzione della ciclabile Livelloni e Ponte Paoletti, molto usata per il collegamento tra Sant’Anna e Travettore.

Nella Frazione di Sant’Anna, dopo il completamento della pista ciclo-pedonale e la messa in sicurezza degli attraversamenti, son stati realizzati due passaggi rialzati, ad ingresso ed uscita del centro cittadino, con l’obiettivo di rallentare il flusso viario.

Nel quadro degli interventi di messa in sicurezza delle strade, l’amministrazione comunale è intervenuta anche nella frazione di San Pietro, con la modifica di un tratto della curva nei pressi dell’ex scuola primaria di via Selenia e con il conseguente miglioramento della visibilità dell’incrocio. La conversione di via Galilei, a senso unico, e la creazione di un tratto di pista ciclo-pedonale che costeggia il campo da calcio hanno completato l’opera, per un costo complessivo di 60 mila euro.